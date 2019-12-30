ABD, Irak ve Suriye’de İran destekli güçlere hava saldırısı düzenledi; yetkililer ‘Daha fazlası gerekebilir’ dedi

ABD ordusu, Irak askeri üssüne yapılan roket saldırısında ABD’li bir sivilin öldürülmesine tepki olarak Kataib Hizbullah militan grubuna karşı dün Irak’ta ve Suriye’de hava saldırıları düzenledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD’li yetkililer, dünkü açıklamada Irak ve Suriye’deki İran destekli militan gruplara karşı düzenledikleri hava saldırılarının başarılı olduğunu bildirseler de bölgede ABD’nin çıkarlarını savunmak için daha fazla adım atılması gerebileceğini belirtti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “İran İslam Cumhuriyeti’nin Amerikalı erkekleri ve kadınları tehlikeye sokacak eylemlerde bulunmasının karşısında sessiz kalmayacağız” dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper saldırıyı ‘başarılı’ olarak nitelendirdi ancak Trump’ın daha fazla askeri eylem gerekebileceği konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

Esper şöyle konuştu: “Onunla (Trump’la) diğer seçenekleri de konuştuk. Meşru müdafaamızı sağlamak için gerektiğinde daha fazla eylemde bulunabileceğimizi belirtmek istiyorum, militan gruplardan ya da İran’dan bizi tehlikeye atabilecek adımların önüne geçeceğiz.”

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Irak askeri ve güvenlik güçleri, ABD’nin Irak’taki hava saldırıları sonucunda en az 25 militanın öldürüldüğünü ve en az 55 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynaklar, hava saldırılarından birinin Suriye sınırında El Kaim bölgesi yakınlarındaki Hizbullah örgütünün karargahının hedef aldığını ve en az dört militan komutanın saldırılar sırasında öldürüldüğünü söyledi.

Pentagon, hava saldırılarında Suriye ve Irak’taki İran destekli Hizbullah örgütünün bulunduğu yerleri hedef aldığını söyledi. Hedef alınan yerler arasında silah depolama alanları, militan örgütün komuta ve kontrol bölgeleri de var.

ABD, cuma günü Hizbullah örgütünü 30’dan fazla roket kullanarak saldırmakla suçlamış ve bu saldırılar sonucunda Irak’ın Kerkük kenti yakınlarında ABD’li bir sivilin hayatını kaybettiğini, dört ABD’li askerin ve iki Irak güvenlik güçleri mensubunun yaralandığını açıklamıştı.