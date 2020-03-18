ABD ilk defa doğrudan Rusya’yı suçladı: Onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Suriye’deki askeri operasyonları sırasında onlarca Türk askerinin hayatını kaybetmesine neden olduğuna inandığını söyleyerek ABD’nin Türkiye’ye desteğini yineledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda dün düzenlenen basın toplantısında Pompeo şu ifadeleri kullandı: “Rusya’nın askeri operasyonları sırasında onlarca Türk askeri personelini öldürdüğüne inanıyoruz ve NATO müttefiki Türkiye’nin yanındayız. Türkiye’yi desteklemek, İdlib ve Suriye’deki şiddeti daha kapsamlı bir şekilde sona erdirmek için ek önlemler almaya devam ediyoruz.”

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Pompeo, açıklamasında söz konusu saldırıların nerede ve ne zaman yapıldığına dair net bir ifade kullanmazken, bu açıklamayla birlikte ABD ilk defa Türk askerlerinin hayatını yitirmesinden ötürü doğrudan Rusya’yı suçlamış oldu.

Suriye ordusu, İdlib’in Balyun mevkiinde 27 Şubat’ta hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 33 asker hayatını kaybetmişti. Rusya ise saldırıya ilişkin açıklamasında “Rus Hava Kuvvetleri, Türk askerlerinin vurulduğu alanda operasyon düzenlemedi” demişti.