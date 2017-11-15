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ABD ile takışan DSG sözcüsü Silo, Cerablus’ta ÖSO’ya teslim oldu

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YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) eski sözcüsü Talal Silo Özgür Suriye Ordusu’na teslim oldu.  Silo en son ABD’yi üstü kapalı eleştirmesiyle gündeme gelmişti.

Talal Silo, birkaç ay öncesine kadar DSG’nin en tanınmış yüzlerinden biriydi.

BBC muhabiri Riam Dalati, PYD’nin eski söszücü Talal Silo’nun YPG kontrolündeki Menbiç’ten Cerablus’ta Özgür Suriye Ordusu güçlerine geçerek teslim olduğunu aktardı.

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TSK yetkililerinin Silo’yu sorgulamak ve Türkiye’ye getirmek için Gaziantep’ten Cerablus’a gittiği de belirtiliyor.

ABD Silo’yu yalanlamıştı ama…

Silo 18 Ağustos’ta Reuters’e verdiği demeçte, “Amerika DSG’ye bu kadar desteği bedava vermez. Bölgede on yıllarca kalacak” diye üstü kapalı eleştiride bulunmuştu. ABD’den ise “Böyle bir planımız yok” diye yalanlama gelmişti.

Silo’nun teslim olduğu saatlerde PYD’den Silo’nun ağustostaki sözlerini düzeltircesine “ABD’nin Suriye’de daha uzun süre kalmasından yanayız” diye açıklama yapılması da dikkat çekti.

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