ABD ile Kalın-Bolton ve Akar-Shanahan diyalog trafiği

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması ve ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışını durdurması sonrası tırmanan gerilimde bugün ABD ile üst düzey temaslar yapıldığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD başkanı Trump’ın danışmanı Bolton ile görüşürken, Milli Savunma Bakanı Akar’ın da ültimatom niteliğindeki mektubu yazan ABD savunma bakanı Shanahan ile görüştüğü açıklandı.

ABD savunma bakan vekili Patrick Shanahan (solda) ve Hulusi Akar. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim kalın, ABD ile ilişkilere de değindiği bugünkü basın toplantısı sırasında soruları yanıtlarken, ABD başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile telefonla görüştüğünü açıkladı. Kalın, Bolton ile ABD savunma bakanı Patrick Shanahan’ın gönderdiği mektup ile Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasının da konuşulduğunu belirtti. Kalın, basın toplantısında, Pentagon’un Türkiye’ye karşı takındığı tavrın NATO müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu, bunun yakın zamanda terk edilmesini umduğunu dile getirdi.

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Kalın, Shanahan mektubun ‘sızdırılması’ hakkında da şunları söyledi: “Sayın Savunma Bakanımıza gönderilen bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibariyle de müttefiklik ruhuna aykırıdır, ikili ilişkilerin nezaketine de aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti gibi egemen ve bağımsız bir ülkenin durduğu yere de tamamen karşı bir yaklaşımdır. Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir.”

Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Haziran ayı sonunda Japonya’daki G20 zirvesi sırasında Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile bu konuları da kapsayan bir görüşme gerçekleştireceğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında konuşuyor https://t.co/NcjeR27ts9 Reklam June 13, 2019

Akar ile mektup sahibi Shanahan da görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da bugün ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Akar’ın, Shanahan tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği belirtilen görüşmede, başta F-35 olmak üzere ABD ve Türkiye arasındaki ikili güvenlik ve savunma işbirliği konularında karşılıklı görüş ve taleplerin dile getirildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu telefon görüşmesinde, Akar ile Shanahan’ın, Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda diyalogun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.