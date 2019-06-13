ABD ile gerginlik sonrası dolar/TL 5.90’ın üzerini gördü

Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin Türkiye’nin en yetkili ağızlarından yapılan açıklamalar sonrası ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik artan endişelerle dolar/TL 5.90’ın üzerine çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşamki sürpriz ‘S-400 aldık, iş bitti’ açıklaması sonrası dolar/TL 5.90 düzeyinin üzerine çıktı. TL dolar karşısında yüzde 1’in üzerinde değer kaybederek benzer para birimlerinden negatif olarak ayrıştı.

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Dün saat 17:10’da 5.7835/5.7890 seviyesinde olan dolar/TL Erdoğan’ın açıklamaları ardından yükselişe geçti. Bu sabah saat 09:13’te 5.8240/5.8295 ve Çavuşoğlu’nun açıklamaları öncesi 5.8320 seviyesinde olan dolar/TL, gün içinde kademeli olarak 5.9030’a kadar yükseldikten sonra saat 17:24’te 5.8730/5.8770 seviyesine geriledi.

Rabobank stratejisti Piotr Matys, TL’nin bu ayın başındaki güçlü kazanımlarına rağmen diplomatik gerilim nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en zayıf halka olduğunu söyledi. Matys, “Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları ABD’nin yaptırımla sonuçlanabilecek uyarılarına rağmen S400’lerin alınması konusunda kararlı olmaya devam ettiklerini gösteriyor” dedi.

Piyasalar son dönemde S-400 ve F-35 krizi üzerinden Türkiye ve ABD ilişkilerindeki bozulmadan olumsuz etkileniyor. ABD Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füzelerini almasına karşı çıkıyor ve Türkiye’nin üretici konsorsiyum üyesi olduğu F-35 uçakları ile Rus füzelerine aynı anda sahip olamayacağını belirtiyor.

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ABD, Türkiye’yi S-400 almaktan vazgeçmemesi halinde F-35 savaş uçağı programından çıkarmakla ve çeşitli yaptırımlarla tehdit ediyor.

Analistler TL varlıklarının seyrini daha ziyade jeopolitik riskler ve yurtdışı gelişmelerin belirlediğine dikkat çekerken, önümüzdeki dönemde para politikasının seyrinin de veri ve TL’nin performansına paralel olarak şekilleneceğini belirtiyor.

Tahvil-bono piyasasında ise dün spot kapanışta yüzde 22.70, valörde son işlemde yüzde 22.43 seviyesinde iken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta yüzde 22.60 seviyesindeydi.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 17.85, valörde son işlemde yüzde 17.26 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta yüzde 17.86, valörde saat 1726’da son işlemde yüzde 18.11 seviyesinde gerçekleşti.