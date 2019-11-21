ABD ile Çin arasında ‘birinci aşama’, ticaret anlaşmasının imzalanması gelecek yıla sarkabilir

Ticaret uzmanları ve Beyaz Saray’a yakın kaynaklar, ABD ile Çin arasında ‘birinci aşama’ ticaret anlaşmasının imzalanmasının gelecek yıla sarkabileceğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Çin daha fazla gümrük vergisinin geri alınmasını isterken, Washington ise daha fazla taleple karşılık veriyor.

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ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, geçen ay ticaret anlaşmasının beş hafta içinde imzalanabileceğini belirtmişlerdi.

Yalnızca beş hafta sonra, ticaret anlaşmasının imzalanması hala uzak bir ihtimalken ve görüşmeler karmaşık bir haldeyken, ticaret uzmanları ve diğer kaynaklar bu hafta Reuters’a bazı açıklamalarda bulundu.

Trump dün ticaret anlaşmasının son durumu sorulduğunda, Teksas’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çin anlaşma için istediğim seviyede çaba sarfetmiyor” dedi.

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Konuya yakın bir kaynağa göre, Trump ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer teknoloji transferi ile fikri mülkiyet hakları gibi temel konuların çözümlerini içermeyen bir anlaşma için gümrük vergilerinin geri alınmasını, ABD için iyi bir anlaşma olarak görmüyor.

Beijing yetkilileri, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Trump’ın ticaret anlaşmasını aralık ayının başında imzalayabileceklerini belirtiyor. Bazı uzmanlar ise, Noel dekorasyonları ve yeni yıl hediyeleri olarak elektronik ürünlerin de içinde bulunduğu 156 milyar dolarlık Çin ürününe vergi uygulanması için belirtilen tarih olan 15 Aralık’ı izlemek gerektiğini bildirdi.

Düşünce kuruluşu Center for the National Interest’de strateji ve ticaret uzmanı olan Christian Whiton “Görüşmeler gerçekten iyi gidiyorsa, bu artış askıya alınacak. İyi gitmiyorsa, ABD bunları uygulayacak ve anlaşma gelecek yıla sarkacak” dedi.