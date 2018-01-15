ABD ihbar etti, çocuk pornocusu doktor adayı İstanbul’da yakalandı

ABD’deki ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) bilgisayar IP’sini tespit ederek güvenlik güçlerine bildirdiği çocuk pornocusu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi çıktı. Türkiye’de misafir öğrenci olarak bulunan M.M. tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelinin binlerce çocuk istismarı görüntüsünü indirip depoladığı ve bununla da yetinmeyerek yaydığı belirlendi.

Reklam

Hürriyet’in haberine göre, NCMEC, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çocuk pornocusuyla ilgili teknik veri çalışmalarını gönderdi. Şüphelinin yakalanmamak için ‘robot IP’ ile internete bağlandığı belirlendi.

Siber polisi şüphelinin adresini bulmayı başardı ve yapılan operasyonla 24 yaşındaki M.M.’yi istismar görüntülerini bilgisayarına indirirken suçüstü yakaladı.

Serbest kaldı

Gözaltına alınan M.M. suçlamaları reddetti. Kullandığı bilgisayar ve hard disklerin ise şifreli olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen M.M. delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından şifrelerini çözmeyi başardıkları hard diskten binlerce çocuk istismar görüntüleri ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan M.M., ‘çocuk istismar görüntülerini yasaklı sitelere girerek internetten indirdiği, depoladığı ve bu görüntüleri yaydığı’ suçlamasıyla tutuklandı.

Tıp fakültesi öğrencisi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 6’ıncı sınıf öğrencisi M.M.’nin Ermenistanlı olduğu ve misafir öğrenci olarak Türkiye’de eğitim gördüğü öğrenildi.