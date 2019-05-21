ABD Huawei’ye uyguladığı kısıtlamayı askıya aldı

Amerikan Ticaret Bakanlığı, Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamaların bir kısmını 90 günlüğüne askıya aldı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump Amerikalı firmaların ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerine teknoloji kullandırmasını yasaklamıştı. Başkanlık emrindeki kara listede yer alan yabancı şirketler, Amerikalı şirketlerin geliştirdiği teknolojiyi kullanamayacak. Söz konusu listede dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei de yer almıştı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, tanınan bu geçiş süreci boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkan tanınmış olacağını söyledi.

Wolf bu kararın internet, bilgisayar ve cep telefonu sistemlerinin çökmesini engellemek amacıyla alındığını belirtti.

19 Ağustos’a kadar bu müddetin tanınacağı belirtilirken sürenin uzatılıp uzatılmayacağı henüz karara bağlanmış değil.

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