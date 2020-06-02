ABD Hong Konglulara kapıları açmayı değerlendiriyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Çin’in güvenlik yasası uygulamaya başladığı Hong Konglulara kapıları açmayı değerlendirdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Amerikan Girişimcileri Enstitüsü’nde bir konuşma yapan Pompeo göç kotası ve vizelerle ilgili detay vermeden konuya ilişkin “Bu konuyu inceliyoruz” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü hükümetin ABD’nin Çin’in Hong Kong’a müdahalesini cezalandırmak için şehrin yararlandığı ABD’nin ekonomik ayrıcalıklarının sonlandırılması için gerekli süreci başlatmasını istemiş ancak kısa süre sonra bölgenin küresel bir finans merkezi olmasını sağlayan ayrıcalıkların sonlandırılması kararından vazgeçilmişti.

Geçtiğimiz hafta Britanya yaklaşık 3 milyon Hong Konglu için uzun süreli vize ve vatandaşlık yolunu açmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Washington’un da böyle bir hamlesinin olup olmayacağının sorulması üzerine Pompeo şöyle dedi: “Bu konuyu değerlendiriyoruz. Ancak nasıl bir uygulama ortaya çıkacak bilmiyorum. Bildiğiniz gibi Britanyalılarla Hong Kong’un daha farklı bir ilişkisi var. Oradaki birçok kişi zaten Britanya pasaportu taşıyor. Hong Kong ve Britanya arasındaki ilişki eskiye dayanıyor ama biz de bu konuda araştırmalarımızı sürdürüyoruz.”