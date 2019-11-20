ABD Hong Kong’daki protestocuları destekleyen tasarıyı kabul etti; Çin kınadı

ABD Senatosu, Hong Kong’da insan haklarını korumayı amaçlayan tasarıyı dün kabul ederken Çin tasarıyı kınadı.

Fotoğraf: Reuters

Senatoda yapılan sözlü oylamanın ardından, ‘Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’ tasarısı geçen ay kendi hazırladığı versiyonu onaylayan ABD Temsilciler Meclisi’ne gidecek. Başkan Donald Trump’a gönderilmeden önce meclis ve senatonun tasarı hakkındaki anlaşmazlıklarını çözmesi gerekiyor.

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Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio, “Hong Kong halkı ne olacağını görüyor, özerklik ve özgürlüklerini yıpratmak için sürekli çaba sarf edildiğini görüyorlar” dedi ve Pekin’i Hong Kong’daki ‘şiddet ve baskı’yı desteklemekle suçladı.

Kitle kontrol mühimmatlarının ihracatına yasak

Senato, bazı kitle kontrol mühimmatlarının Hong Kong polis kuvvetlerine ihracatını yasaklayacak ikinci bir tasarıyı da oybirliğiyle kabul etti. Bu tasarı göz yaşartıcı gaz, biber gazı spreyi, plastik mermiler ve şok tabancası gibi ürünlerin ihracatını yasaklıyor.

Senatodan geçen ilk tasarıya göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong’un dünya finans merkezi olarak statüsünü güçlendiren ABD ile ayrıcalıklı ticaret hakkını kazanmak için yeterli özerkliğe sahip olduğunu yılda en az bir kez gözden geçirerek onaylayacak. Tasarı ayrıca Hong Kong’daki insan hakları ihlallerinden sorumlu yetkililere yaptırım uygulanmasını da sağlayacak.

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Çin, dün tasarının senatodan geçmesini kınamış ve egemenliğini ve güvenliğini korumak için güçlü karşı tedbirler almaya kararlı olduğunu belirtmişti.

Hong Kong protestoları

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmuştu. Haziran ayında başlayan protestolardan aylar sonra, 4 Eylül’de Hong Kong İcra Kurulu Başkan Carrie Lam, tasarının geri çekildiğini söylemişti. Protestoları organize eden grupların sözcüleri, eylemlerinin yasa tasarısını protesto etmeyi geçtiğini, tasarıyı geri çekmenin ise artık çok geç olduğunu savunmuştu.

Hong Konglu eylemciler, gözaltına alınan ve tutuklanan eylemcilere af çıkarılmasını, polis şiddetine karşı komisyon kurulmasını ve şiddet uygulayan polislerin cezalandırılmasını talep ediyor.



