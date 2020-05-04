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Yaramazlara biraz batar!

ABD Hazine Bakanlığı’ndan rekor borçlanma: ‘Corona’yla mücadele için bir çeyrekte 3 trilyon dolar

ABD Hazine Bakanlığı, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yılın ikinci çeyreğinde 3 trilyon dolar borçlanmayı planladıklarını açıkladı. Bu ABD tarihinin en yüksek çeyrek borçlanması.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bir bakanlık yetkilisi, “Bu şu ana kadar yaptığımız tipik yıl içi borçlanmalarından daha yüksek” dedi. Hazine, geçtiğimiz mali yılda net 1.28 trilyon dolar borçlanmıştı.

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Hazine, temmuz-eylül döneminde 677 milyar dolar borçlanmayı planladığını bildirdi.

Ocak-mart dönemini kredi pazarlarına 447 milyar dolar borçlanarak geçiren Hazine, çeyreği 515 milyar dolar nakitle kapattı.

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