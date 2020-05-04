ABD Hazine Bakanlığı’ndan rekor borçlanma: ‘Corona’yla mücadele için bir çeyrekte 3 trilyon dolar

ABD Hazine Bakanlığı, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yılın ikinci çeyreğinde 3 trilyon dolar borçlanmayı planladıklarını açıkladı. Bu ABD tarihinin en yüksek çeyrek borçlanması.
Bir bakanlık yetkilisi, “Bu şu ana kadar yaptığımız tipik yıl içi borçlanmalarından daha yüksek” dedi. Hazine, geçtiğimiz mali yılda net 1.28 trilyon dolar borçlanmıştı.
Hazine, temmuz-eylül döneminde 677 milyar dolar borçlanmayı planladığını bildirdi.
Ocak-mart dönemini kredi pazarlarına 447 milyar dolar borçlanarak geçiren Hazine, çeyreği 515 milyar dolar nakitle kapattı.