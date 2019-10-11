ABD hazine bakanı: Trump, yaptırım için yetki verdi; Türk ekonomisini kilitleyebiliriz

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump’ın, Türkiye’yi, Suriye’de giriştiği harekattan dolayı hedefleyen ‘çok önemli yeni yaptırımlar’ için hazırlık yapılması talimatı verdiğini açıkladı. Mnuchin, bankaların yaptırımlar konusunda uyarıldığını da belirtti.

Mnuchin. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre Mnuchin, finansal kurumları yaptırımlar konusunda uyardıklarını ve dikkatli olmaları gerektiğini söylediklerini belirtti.

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Mnuchin, söz konusu yaptırımların ‘çok güçlü’ olduğunu belirterek, “Umarım bunları onlara karşı kullanmak zorunda kalmayız” dedi. Ancak Mnuchin, “Buna karşılık ihtiyaç duyarsak Türkiye ekonomisini tamamen kilitleyebiliriz” ifadesini kullandı.

Mnuchin, Trump’ın, Türkiye’nin sivilleri hedef alıp almadığıyla ilgilendiğini ve ‘Türkiye’nin tek bir IŞİD militanının bile kaçmasına izin vermeyeceğinden emin olmak istediğini’ kaydetti.

Öte yandan CNBC’nin haberine göre Trump, söz konusu yaptırımlar için yönetime yetki veren emri, imzaladı. Buna göre yaptırımlar şimdilik, birey olarak Türk vatandaşlarını ve mal varlıklarını kapsamayacak.