ABD Hava Kuvvetleri’ne göre Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi mümkün

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almaktan vazgeçmesinin ‘mümkün’ olduğunu söyledi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

AFP’nin haberine göre, “Diplomatlar bu konuda çalışmaya devam ediyor” diyen Wilson, S-400 hava savunma sistemlerinin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığını söyledi.

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Wilson “S-400’ü bulunan bir ülkeye bu uçaklardan teslim edebileceğimizi sanmıyorum” dedi.

ABD S-400 teslimatında ‘erteleme’ önermişti

ABD, Ankara’nın Rus yapımı S-400 alması halinde Türkiye’nin F-35 programından çıkarılabileceği uyarısı yapıyor. Son olarak ABD Kongresi’nde F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatının engellenmesini öneren bir karar tasarısı sunuldu.

Diğer yandan, Türkiye, ABD’nin uyarılarına rağmen S-400 füze sistemini almakta kararlı görünürken, Rusya’yla yapılmış bir anlaşma olduğunu ve bu kapsamda halihazırda ödeme yapıldığını belirtiyor. Hava savunma sisteminin Türkiye’ye teslimatının en geç temmuz ayında yapılması planlanıyor.

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Şu ana kadar Türk makamlarına ABD’de dört savaş uçağı teslim edilmiş durumda. Bu F-35’leri kullanacak Türk pilotların ABD’deki hava üslerindeki eğitimi devam ediyor.

Son olarak Bloomberg, Reuters ve Bild’in haberlerinde ABD’nin S-400’lerin teslim tarihini 2020’ye erteleme önerisinde bulunduğu bildirilmişti. Bu haberler cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanırken, Reuters Ankara’nın ABD’nin erteleme önerisini kabul etmediğini belirtmişti.