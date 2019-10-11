ABD: Harekat ilişkilere dramatik zarar verdi; Kürt müttefiklerimizi terk etmedik

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin ‘Barış Pınarı’ adını verdiği askeri harekatın, iki ülke ilişkilerine ‘dramatik bir zarar verdiğini düşündüğünü’ açıkladı. Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptığı telefon görüşmesinde, ‘Türkiye’nin operasyonu durdurabileceğine ilişkin bir işaret görmediğini’ söyledi. Esper, “Kürt müttefiklerimizi terk etmedik” mesajı verdikten sonra Akar’a, ‘ABD’nin de kendini savunma hakkı bulunduğunu vurguladığını’ aktardı.

Mark Esper, basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’yi Suriye’nin kuzeydoğusunda tek taraflı olarak harekete geçmemesi için ikna etmeye çalıştıklarını belirtti.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Esper, şöyle dedi: “Başkan, komuta kademesi, CENTCOM ve ben dahil hepimiz Türk mevkidaşlarımızla konuştuk. Statükoya dönelim ve güvenlik mekanizmasını işletelim dedik. Türkiye’nin tek taraflı olarak harekete geçmeye karar vermesinden büyük hayal kırıklığına uğradık. Operasyonun ikili ilişkilerimize zarar vereceği kaygımızı ilettik. İkili ilişkilerimize dramatik bir zarar verdiğini düşünüyorum.”

ABD Savunma Bakanı ayrıca “Kürt müttefiklerimizi terk etmedik. Bu operasyona kimse yeşil ışık yakmadı. Güvenlik mekanizmasında ilerleme kat ettiğimizi sanıyorduk. Obama döneminden bu yana ABD ve YPG arasında süregelen ilişki Türkiye’de uzun süredir rahatsızlık yaratıyordu. O nedenle harekete geçmeye karar verdiler” dedi.

Mark Esper Türkiye ile Suriye’de ABD askerlerinin bulundukları koordinatları paylaştıklarını da açıkladı. Esper, Akar ile telefon görüşmesi sırasında ‘ABD’nin kendini savunma hakkı bulunduğunun altını çizdiğini’ belirtti.

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ABD genelkurmay başkanı: İki askeri nokta haricinde DSG ile aynı noktadayız

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de Türkiye’nin operasyon bölgesi kapsamındaki alandan 50’den daha az askeri ateş hattında kalmamaları için çektiklerini açıkladı. Milley, “İki askeri nokta haricinde Demokratik Suriye Güçleri ile aynı noktalardayız” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) hâlâ IŞİD’lilerin bulunduğu kamplarda nöbet tuttuğunu, DSG’nin geçtiğimiz günlerde üst düzey iki IŞİD militanını ABD’nin gözetimine devrettiğini ve bu militanların Suriye sınırları dışında güvenli bir yerde tutulduğunu söyledi.

Milley, ‘Türkiye’nin kara harekatının kapsamının şu an için sınırlı’ olduğunu da belirtti.