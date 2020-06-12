ABD, Hafter’in Venezuela ile petrol anlaşması yaptığına dair iddiaları araştırıyor

ABD, Libya’nın doğusunu kontrol eden Libya Ulusal Ordusu’nun (LUO) komutanı Halife Hafter’in uçağının petrol anlaşması yapmak için geçen hafta Venezuela’nın başkenti Karakas’ta bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Fotoğraf: Reuters

ABD, konuyla ilgili haberlerin kaynağına inmeye çalışıyor.

Reklam

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Bürosu Müsteşarı David Schenker, iddiaların endişe verici olduğunu ifade ederek, ABD ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarının, Libya Milli Petrol Şirketi’nin hukuki himayesi dışında Libya petrolünü ihraç edenlere uygulandığını belirtti.

Libya’da Türkiye’nin desteklediği ülkenin batısına hakim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği LUO birkaç yıldır savaşıyor. UMH son haftalarda LUO’nun taarruzunu püskürterek ülkenin batısına tekrar hakim oldu.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ve Libya konusunda ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni dönemin başlayabileceğini, bazı mutabakatların olduğunu, Hafter’in her an sürecin dışına atılabileceğini söylemişti.

Reklam

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Libya için ateşkes çağrılarının ‘ölü doğduğunu’ belirtmişti.