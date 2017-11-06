ABD ‘güvence’yi aldı: Türk hükümeti gözaltı ve tutuklama öncesi bilgi verecek

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ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına yönelik tutuklama ya da gözaltı işlemlerinden önce Türk hükümetinin önceden bilgi vermeyi taahhüt ettiğini duyurdu.

ABD, Türkiye’den vize taleplerinde sınırlı hizmete başladığını açıklamıştı.

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ABD vize bilgi servisinin başvuru sahiplerine gönderdiği mailde, şu ifadeler yer almıştı: “Türkiye’deki ABD misyonu, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başlamıştır. ABD’ye seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri artık yeniden randevu alabilirler. Ancak, sınırlı sayıda randevu verilebileceğinden normalden daha uzun bir bekleme süresi olabilir. Bazı durumlarda acil randevu alınabilir. Eğer acil bir seyahatiniz söz konusu ise ve istediğiniz tarihe randevu alamıyorsanız, lütfen boş olan en yakın tarihi seçiniz ve ardından acil başvuru için gereken adımları izleyiniz. Acil başvuru talebinde bulunurken lütfen seyahatinizin neden acil olduğunu açıklayınız ve önceki randevunuzun iptal edildiğini belirtiniz.”

ABD Büyükelçiliği’nden sınırlı vize başvuruları hakkında yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına yönelik tutuklama ya da gözaltı işlemlerinden önce bilgi verilmesi konusunda Türk hükümetinin taahhüt verdiği ve Türkiye’deki ABD misyonu çalışanları hakkında bir soruşturma bulunmadığına dair üst düzeyde güvence alındığı aktarıldı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan açıklama şöyle:

Ne olmuştu?

İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un ‘FETÖ’ soruşturmasında ‘casusluk’ gerekçesiyle 4 Ekim’de tutuklanmasının ardından ABD, Türkiye’den vize başvurularını askıya almış, Türkiye de Amerikalılar için aynı kararı uygulamaya başlamıştı.

Çözüm için ekim ayının ortalarında ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in başkanlığında bir heyet Ankara’ya gelmişti.

Türk diplomatik kaynaklar görüşmelerin olumlu bir ortamda ilerlediğini söylemiş, normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verildiğini aktarmıştı. Adli ve güvenlik konularında ortak çalışma komitesi kurulmasında mutabakat sağlandığı belirtilmişti.

ABD’li bir yetkili de Ankara’yla yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini söylemişti.