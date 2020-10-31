Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD günlük 100 binin üstünde vaka bildiren ilk ülke oldu

ABD günlük 100 binin üzerinde ‘corona’ vakası bildiren ilk ülke oldu.

Fotoğraf: AA

Ülkede cuma günü 100 bin 233 vaka bildirildi.

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Önceki gün bildirilen 89 bin vakayla birlikte ülkede son iki günde her saniye birden fazla Covid-19 vakası bildirildiği anlamına geliyor.

Ülkede vaka sayısı 9 milyonu geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise yaklaşık 230 bin.

Vaka sayısı 8 milyondan 9 milyona yalnızca iki haftada yükseldi.

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Reuters’ın analizine göre ülkede her 10 bin kişiden 272’sinde corona virüsü görülürken yedisi virüs nedeniyle öldü. Avrupa’da ise her 10 bin kişide 127 vaka bildirildi.

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