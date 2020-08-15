ABD, gökyüzündeki ‘gizemli olayları’ araştırmak için görev gücü kurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ‘açıklanamayan gizemli olayları’ araştırmak için ‘Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü’ (UAP) adıyla yeni bir görev gücü kurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Pentagon’un yazılı açıklamasına göre, Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist’in 4 Ağustos’taki onayının ardından görev gücü resmişleşmiş oldu.

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UAP, ABD ordusunun -özellikle pilotların- görev sırasında gökyüzünde tanık olduğu ve ‘tanımlanamayan’ olayları araştırmak için görev yapacak.

Yeni görev gücü, ABD Deniz Kuvvetleri Sekreterliği’ne bağlı olacak.