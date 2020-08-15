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Yaramazlara biraz batar!

ABD, gökyüzündeki ‘gizemli olayları’ araştırmak için görev gücü kurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ‘açıklanamayan gizemli olayları’ araştırmak için ‘Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü’ (UAP) adıyla yeni bir görev gücü kurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Pentagon’un yazılı açıklamasına göre, Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist’in 4 Ağustos’taki onayının ardından görev gücü resmişleşmiş oldu.

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UAP, ABD ordusunun -özellikle pilotların- görev sırasında gökyüzünde tanık olduğu ve ‘tanımlanamayan’ olayları araştırmak için görev yapacak.

Yeni görev gücü, ABD Deniz Kuvvetleri Sekreterliği’ne bağlı olacak.

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