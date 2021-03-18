ABD: Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi kaygı verici

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “17 Mart’ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye’deki olayları yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

Price, yazılı açıklamasında, HDP’nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı ‘Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak’ ve ‘Türk demokrasisinin altını oymak’ olarak nitelendirdi.

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Sözcü Price, şu ifadeleri kullandı: “Türk hükümetine, Anayasa’da yer alan güvencelere ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz.”

Ne olmuştu?

Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu’nun milletvekili olmadığı dönemdeki Twitter paylaşımı nedeniyle, 2018’deki kararında ‘PKK propagandası’ suçundan iki yıl altı ay hapis cezası vermişti.

İstinafın kararı hukuka uygun bulmasının ardından dosyayı değerlendiren Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 19 Şubat’ta cezayı onamıştı. Bunun üzerine, dokunulmazlığı bulunan Gergerlioğlu için hazırlanan fezleke 11 Mart’ta Meclis Başkanlığı’na gönderilmişti. Fezleke 17 Mart’ta TBMM Genel Kurulu’nda okunmuş, Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşmüştü.