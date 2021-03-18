Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD: Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi kaygı verici

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “17 Mart’ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye’deki olayları yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

Price, yazılı açıklamasında, HDP’nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı ‘Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak’ ve ‘Türk demokrasisinin altını oymak’ olarak nitelendirdi.

Reklam

Sözcü Price, şu ifadeleri kullandı: “Türk hükümetine, Anayasa’da yer alan güvencelere ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz.”

Ne olmuştu?

Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu’nun milletvekili olmadığı dönemdeki Twitter paylaşımı nedeniyle, 2018’deki kararında ‘PKK propagandası’ suçundan iki yıl altı ay hapis cezası vermişti.

İstinafın kararı hukuka uygun bulmasının ardından dosyayı değerlendiren Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 19 Şubat’ta cezayı onamıştı. Bunun üzerine, dokunulmazlığı bulunan Gergerlioğlu için hazırlanan fezleke 11 Mart’ta Meclis Başkanlığı’na gönderilmişti. Fezleke 17 Mart’ta TBMM Genel Kurulu’nda okunmuş, Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşmüştü.

Reklam

Gergerlioğlu: AYM kararına kadar Meclis’ten ayrılmayacağım

HDP: AKP, kapatma davasıyla MHP’ye bir kongre hediyesi vermiştir

AP: Gergerlioğlu’na yapılanlar ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ için acı bir ‘doğruluk kontrolü’

Davutoğlu: Milletvekillerinin haklarını ellerinden almak toplumsal barışı bozar

HDP’ye kapatma davası açıldı

Gergerlioğlu Meclis’i terk etmedi, HDP’liler oturma eylemi yaptı

HDP’li Gergerlioğlu’nun vekilliği düştü

SON HABERLER

‘LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ davası: Tutuklu iki öğrenciye tahliye

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto eylemleri kapsamında açılan meydan sergisindeki ‘Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ne ilişkin dava kapsamında bir buçuk aydır tutuklu bulunan öğrenciler Selahattin Can Uğuzeş ve Doğu Demirtaş’ın tahliyesine karar verildi.

HDP’ye kapatma davası açıldı

Yargıtay başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme’ye gönderildi.

FED, politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.