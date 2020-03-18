ABD, Fransa ve İspanya’dan ‘corona’ya karşı ekonomiye destek paketleri

Corona virüsü salgınının etkileriyle mücadele kapsamında, ABD, Fransa ve İspanya ekonomide meydana gelen hasarı ortadan kaldırmak için destek paketleri açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

CNBC’nin haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Maliye Bakanı Steven Mnuchin, ABD Kongresi’ne sunulan paketle ABD ekonomisine 1 trilyon dolar (6 trilyon 454 milyar lira) aktarmayı planladıklarını duyurdu.

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Mnuchin, salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla halka 1000 dolarlık (6 bin 453 lira) çeklerle destek verileceğini de belirtti.

Paket kapsamında, küçük işletmelere 300 milyar dolarlık (1 trilyon 936 milyar lira) kredi, salgından kötü etkilenen sektörlere 200 milyar dolarlık (1 trilyon 290 milyar lira) destek, ABD vatandaşlarına250 milyar dolarlık (1 trilyon 613 milyar lira) yardım ve 500 milyar dolarlık (3 Trilyon 227 milyar lira) vergi indirimleri öngörülüyor.

Maliye bakanı ‘corona’nın yayılmaması için alınan önlemlerin devam etmesi durumunda iş gücünde yüzde 20’lik azalma olacağını belirtirken, paketin senatodan geçmesi durumunda vatandaşlara yardımın önümüzdeki iki hafta içinde gönderileceğini söyledi.

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İspanya’dan şirketlere 200 milyar avroluk yardım

İspanya hükümeti de ‘corona’nın ekonomiye verdiği hasarı telafi etmek için 200 milyar avro (1 trilyon 417 lira) büyüklüğünde paket açıkladı. Başbakan Pedro Sanchez söz konusu desteğin 117 milyar avroluk (829 milyar lira) kısmının kamuya, kalan kısmının özel sektöre kullandırılacağını belirtti.

Sanchez’in açıklaması şöyle: “Bu destek, İspanya demokrasi tarihindeki en büyük kaynak kullanımı olacak. Yıllık milli gelirin yaklaşık yüzde 20’sine tekabül eden bu kaynak, finans sektörüne, şirketlere ve corona virüsünden etkilenen yoksul vatandaşlara aktarılacak.”

‘Şirketler için tüm imkanlar seferber edilecek’

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de büyük firmaları iflastan korumak adına kamulaştırma yoluna gidilebileceğini söyledi.

Bu kapsamda, işletmelerin ve çalışanların artan sağlık kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak için 45 milyar avroluk (319 milyar lira) bir önlem paketi hazırlandığı açıklandı.

Maliye bakanı şöyle dedi: “Büyük Fransız şirketlerini korumak adına mümkün olan tüm imkanları seferber etmekte tereddüt etmem. Bu, sermaye yapısının yeniden düzenlenmesiyle yapılabilir, hisse alımıyla yapılabilir, hatta gerekirse kamulaştırma terimini bile kullanabilirim.”