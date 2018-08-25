ABD, Filistin’e 200 milyon dolarlık yardımdan vazgeçti

ABD, Filistin’e yapacağı 200 milyon dolarlık yardımı başka yere kaydırdığını açıkladı.

AA’nın aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Filistin yönetimine verileceği ve Batı Şeria ile Gazze’de kullanılacağı belirtilen 200 milyon doları aşkın kaynağın yeniden gözden geçirildiği ifade edildi.

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Açıklamada, değerlendirme sonucunda fonun, başkan Donald Trump’ın talimatıyla başka projelerde değerlendirileceği dile getirildi.

Bakanlık, uluslararası toplumun Gazze’ye yardım yaparken karşılaştığı zorlukların göz önünde tutulduğunu, kentteki Hamas kontrolünün şehirde yaşayanların hayatlarını riske attığını savundu.

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Açıklamada, kararın gerekçesi açıklanmadı.

Trump, daha önce Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanımış ve elçiliğini Kudüs’e taşımıştı.

ABD’nin kararına tepkiler de gecikmedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat şunları kaydetti: “Yardımlar, Filistin halkına minnet değildir. Bilakis Filistin toplumunun ilerlemesi ve gelişmesinin önündeki engel olan İsrail işgalinin sürmesinin sorumluluğunu taşıyan uluslararası toplumun görevidir. ABD bu adımla, uluslararası meşruiyete olan bağlılığından vazgeçtiği gibi uluslararası vaatleri de terk etmiştir.”