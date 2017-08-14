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ABD fark attı: Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası’nı iki madalyayla kapattı

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Türkiye, Londra’daki 16’ncı Dünya Atletizm Şampiyonası’nı iki madalyayla kapattı.

Guliyev, şampiyonada Türkiye’nin tek altın madalyasını kazandı. (Fotoğraf: Reuters)

İngiltere’nin başkentinde dün sona eren şampiyonada ABD, 10 altın, 11 gümüş ve dokuz bronz olmak üzere 30 madalyayla sıralamada ilk sırada yer aldı.

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ABD’yi beşi altın 11 madalyayla Kenya, üçü altın altı madalyayla Güney Afrika izledi.

Türkiye ise şampiyonayı bir altın ve bir gümüş olmak üzere iki madalyayla 12’nci sırada bitirdi.

Türkiye’nin altın madalyası erkekler 200 metrede Ramil Guliyev’le gelirken, erkekler 400 metre engellide Yasmani Copello Escobar gümüş madalya kazandı.

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