ABD F-35’te yüzde 12.7 indirim yaptı, yeni fiyat 82.4 milyon dolar

F-35 savaş uçaklarının üretici firması Lockheed Martin, ABD Savunma Bakanlığı’yla (Pentagon) varılan anlaşma sonrası fiyatları yüzde 12.7 oranında düşürdü.
DW Türkçe’nin haberine göre Pentagon yetkilisi Ellen Lord, söz konusu anlaşma ile savaş uçağının en yaygın kullanılan F-35A modelinin fiyatının 2020 yılında 82.4 milyon dolar, 2021’de 79.17 milyon dolar ve 2022’de 77.9 milyon dolar olarak belirlendiğini ifade etti.
Lockheed Martin ise üç yıllık süreçte 478 adet F-35’in üretimi ve teslimatı için 34 milyar dolara anlaşıldığını bildirdi. Firma 2019’da 131, 2020’de 149 teslimat yapmayı, ardından da teslimat sayısını yılda 169’a kadar yükseltmeyi hedefliyor.
F-35 programında ABD’nin dışında Türkiye, İngiltere, İtalya, Avustralya, Kanada, Danimarka, Hollanda ve Norveç bulunuyor. Ancak Türkiye’nin programa katılımı, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için temmuz ayında ABD tarafından askıya alınmıştı. Lockheed Martin ise Türkiye’nin ürettiği F-35 yedek parçaları alımının, 2020 yılının mart ayından itibaren durdurulacağını duyurmuştu.