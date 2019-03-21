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Yaramazlara biraz batar!

ABD F-35 teslimatını dondurmaya hazırlanıyor

ABD’nin, Türkiye’ye F-35 teslimatı için yapılan hazırlıkları askı almaya hazırlandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Türkiye’de üretilen F-35 parçaları için alternatif depolar aranıyor.

F-35 savaş uçağının önden görüntüsü (Fotoğraf: Reuters)

ABD’den ocak ayı başında gelen bir heyet Türkiye’ye Patriot füze sistemlerinin satışına ilişkin tekliflerini sunmuştu. Ancak basında yer alan haberlerde ABD’li bir yetkilinin “Türkiye’nin S-400 satın alması F-35 projesindeki katılımını tehlikeye atar, Patriot satışı için süreç son bulur ve yaptırımların kapısı aralanır” dediği belirtilmişti.

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Reuters’a konuşan ABD Savunma Bakanlığı’nın uluslararası güvenlikten sorumlu bakan yardımcısı Katie Wheelbarger ise şu ifadeleri kullandı: “S-400 bir bilgisayar. F-35 bir bilgisayar. Kendi bilgisayarınızı rakibinizin bilgisayarına bağlamazsınız ki [Türkiye’nin S-400 alması halinde] yapılan şey de olmuş olacak.

Ajansa isim vermeden konuşan bir diğer yetkili ise Eskişehir’de F-35 motorları için kurulan bakım deposuna alternatif arandığını, bu deponun Eskişehir yerine Batı Avrupa’da bir şehirde kurulabileceğini söyledi.

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