ABD F-35 ekipmanlarının Türkiye’ye teslimatını durdurdu

Yazar Elif Şafak, Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian için bir yazı kaleme aldı. ‘Aşırı sağı anlamak için onların kitap raflarına bakın’ başlıklı yazıda aşırı sağın ana akıma sızdığını savunan Şafak, aşırı sağ aydın kesiminin oluştuğuna değindi.