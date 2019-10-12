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Yaramazlara biraz batar!

ABD eski savunma bakanı: IŞİD’in yeniden canlanmaması için baskı sürdürülmeli

ABD Eski Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekatının, ‘korkunç’ sonuçları olabileceğini ve IŞİD’in yeniden canlanmasıyla sonuçlanabileceğini söyledi.

Mattis, Amerikan NBC televizyonuna verdiği özel röportajda, “IŞİD’in yeniden canlanmaması için baskıyı sürdürmeliyiz” dedi.

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“Bölgedeki durum şu anda darmadağın” diyen Mattis, şöyle devam etti: “Açıkçası, Kürtler Türk saldırılarına alışıyor. Onlar IŞİD ile savaşı sürdürebiliyorsa, şunu görmek zorunda kalacağız: Bu, bir çarpma etkisine yol açacak. Soru şu: Bu çarpma etkisinin büyüklüğü ne olacak?”

Körfez savaşı, Afganistan ve Irak’ta görev yapmış eski deniz piyadeleri generali olan Mattis, Trump yönetiminin ilk iki yılında savunma bakanlığı yapmıştı.

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ABD: Harekat ilişkilere dramatik zarar verdi; Kürt müttefiklerimizi terk etmedik

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin ‘Barış Pınarı’ adını verdiği askeri harekatın, iki ülke ilişkilerine ‘dramatik bir zarar verdiğini düşündüğünü’ açıkladı. Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptığı telefon görüşmesinde, ‘Türkiye’nin operasyonu durdurabileceğine ilişkin bir işaret görmediğini’ söyledi. Esper, “Kürt müttefiklerimizi terk etmedik” mesajı verdikten sonra Akar’a, ‘ABD’nin de kendini savunma hakkı bulunduğunu vurguladığını’ aktardı.

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