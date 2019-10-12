ABD eski savunma bakanı: IŞİD’in yeniden canlanmaması için baskı sürdürülmeli

ABD Eski Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekatının, ‘korkunç’ sonuçları olabileceğini ve IŞİD’in yeniden canlanmasıyla sonuçlanabileceğini söyledi.

Mattis, Amerikan NBC televizyonuna verdiği özel röportajda, “IŞİD’in yeniden canlanmaması için baskıyı sürdürmeliyiz” dedi.

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“Bölgedeki durum şu anda darmadağın” diyen Mattis, şöyle devam etti: “Açıkçası, Kürtler Türk saldırılarına alışıyor. Onlar IŞİD ile savaşı sürdürebiliyorsa, şunu görmek zorunda kalacağız: Bu, bir çarpma etkisine yol açacak. Soru şu: Bu çarpma etkisinin büyüklüğü ne olacak?”

Körfez savaşı, Afganistan ve Irak’ta görev yapmış eski deniz piyadeleri generali olan Mattis, Trump yönetiminin ilk iki yılında savunma bakanlığı yapmıştı.