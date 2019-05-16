ABD erteleme isterken: S-400 teslimatı bir ay öne çekilebilir

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Rusya’dan alınacak S-400 hava savunma sisteminin teslimatının hazirana çekilme ihtimali olduğunu söyledi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Geçen hafta dış basında ABD’nin alımın 2020’ye ertelenmesini istediği, Ankara’nın öneriye değerlendirdiği yönünde haberler çıkmıştı. Ankara haberleri doğrulamazken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya’dan “Bitmiş bir anlaşma, ertelemeyi niye görüşelim” demişti.



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Gazetecilere açıklama yapan Demir, “Teslimatla ilgili bilgiler malum, daha önce konuşuldu. Temmuzdan hazirana çekilme durumu var dedik. Bunlar hâlâ geçerli” diye konuştu.

ABD’den Patriot füzesi alımına ilişkin bir soru üzerine ise Demir “İkili görüşmeler devam ediyor” dedi.

ABD’li yetkililer, Türkiye’ye S-400 alımını iptal etme çağrısında bulunarak aksi takdirde F-35 savaş uçağı için potansiyel alıcı ve üretiminde bir ortak olarak konumunu riske atacağını söylüyor.

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Türkiye’nin S-400 satın alma planının F-35’lerin güvenliğini tehlikeye atacağını söyleyen ABD’li yetkililer Ankara’nın bunun yerine ABD füze savunma sistemi satın almasını istiyor.

Türkiye ise S-400 alım sürecinin bitmiş bir anlaşma olduğunu, Patriot alımının ise müzakere edilebileceğini belirtiyor. Ancak S-400’den vazgeçileceğine dair herhangi bir ifade kullanmadı.

ABD-Türkiye ilişkileri ve Türkiye’nin S-400 alım süreci piyasalarda da bu kapsamda yakından takip ediliyor. ABD ile ilişkilerin geçen yıl pastör Andrew Brunson döneminde de olduğu gibi bozulup bozulmayacağı ve bu sürecin Türkiye ekonomisine olası etkileri yakından takip ediliyor.