ABD enflasyonu piyasayı oynattı: Bu kez avro rekor kırdı, dolar rekora yakın

ABD Doları yeni haftanın ilk işlemlerinde 4.3519 lirayla 4.36’lık tarihi rekor seviyesine yaklaşırken, avro 5.2055 lirayla rekor kırdı.
ABD’de, oynak gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı ‘çekirdek enflasyon’un nisanda aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.1 ile beklentinin altında kalması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışını hızlandırmak yerine ‘kademeli‘ yapacağına ilişkin beklentiyi güçlendirdi.
Bu gelişmenin ardından avro/dolar paritesi de 1.1964 düzeyine yükseldi. Erken işlemlerde 4.3519 lirayı gören dolar daha sonra 4.33 – 4.34 lira aralığına, 5.2055 lirayı gören avro da 5.19-5.20 aralığına döndü.
Borsa İstanbul endeksi geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.52 düşüşle 101 bin 852 puandan kapatmıştı.