ABD elini gösterdi: Suriye’de yeni Kandil istemeyiz, YPG’den arınmış bölge kuruyoruz

ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Türkiye-Suriye sınırında YPG’den arındırılmış güvenli bir bölge oluşturmaya çalıştıklarını açıklarken “Suriye’de yeni bir Kandil Dağı görmek istemeyiz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilerle sohbet eden Jeffrey’ye, Türkiye ve ABD arasında yaşanan YPG anlaşmazlığı ve Suriye’de oluşturulması olası güvenli bölge soruldu.

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Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre Jeffrey YPG’den arındırılmış bölgeyi neden oluşturacaklarını şöyle anlattı: “Çünkü Türkiye, YPG ve onun PKK bağlantıları konusunda çok rahatsız ve biz de bunu anlıyoruz. Başkan Trump bunu net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Ancak bazıları Kürt olan DSG ortaklarımızın kimse tarafından kötü muamele görmesini de istemiyoruz. Herkesin ihtiyacını karşılamaya çalışan bir formül üzerinde çalışıyoruz.”

Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Jeffrey, PKK’nın merkez üssü Irak’taki Kandil Dağları’ndan gelen tehditle baş edilmesi konusunda Türkiye ile temasları olduğunu da sözlerine eklerken şöyle devam etti: “Suriye’de yeni bir Kandil görmek istemeyiz. O nedenle, Başkan Trump’ın sahadaki SDG ortaklarımıza yönelik onaylamayacağı türden bir davranışa yol açmayacak, onların da endişelerini giderecek seçenekler geliştirilmesi için çalışıyoruz.”

James Jeffrey IŞİD’in elindeki son toprağı da kaybetmesinin “büyük bir gün” olduğunu ancak örgütle mücadelenin devam etmesi için sınırlı sayıda Amerikan askerinin Suriye’de kalmaya devam edeceğini hatırlattı.

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Gözaltında 7 bin IŞİD’li

IŞİD’e karşı en son operasyonun yürütüldüğü Bağuz’da gözaltında bulunan IŞİD savaşçılarının sayısının 7 bin olabileceğini söyleyen James Jeffrey “Küçük gruplar halinde yeniden toparlanıyorlar, düşük seviyeli bir direniş gibi gölgede faaliyet gösteriyorlar. Şu anda odağımız ülkelerin kendi militanlarını geri almalarını sağlamak” diye konuştu.