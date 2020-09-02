ABD elçisi: Rumlara silah ambargosunun kaldırılması Türkiye’yi hedeflemiyor

ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu kaldırma kararının Türkiye’yi hedeflemediği öne sürüldü.

ABD, dün, Rum tarafına 33 yıldır süren silah satışı kısıtlamasını, 1 Ekim 2020’den 30 Eylül 2021’e kadar kaldırma kararı almıştı.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan söz konusu karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır. ABD’nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz ” ifadeleri kullanılmıştı.

AA’nın haberine göre, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber, iki ülke arasındaki güvenlik ilişkisinin güçlenmeye devam ettiğini belirterek ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Doğu Akdeniz’de ‘kilit ortak‘ olarak gördüğünü belirtti.

Garber, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah ambargosunu kaldırmasının Türkiye’yi hedeflemediğini savundu. Elçi, kararın, Doğu Akdeniz’de daha geniş güvenlik, istikrar ve bölgedeki kötü niyetli aktörlere karşı mücadele için alındığını savundu.

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Garber, “Türkiye, ABD’nin çok değerli müttefikidir” diye eklemeyi de ihmal etmedi.