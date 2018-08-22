ABD elçiliğini kurşunlayan saldırgan: Dolar artışı, Trump canımızı sıktı sinirlendik

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne altı el ateş eden sabıkalı Ahmet Çelikten sorgusunda “Son dönemlerde dolar artışı, ABD Başkanı’nın açıklamaları canımızı sıktı” diye ifade verdi.

ABD Büyükelçiliği’ne 20 Ağustos sabahı 05.30’dan içinde iki kişi bulunan beyaz bir araçtan altı el ateş açılmıştı. Aynı günün akşamında saldırının failleri, ‘yaralama’nın da aralarında bulunduğu üç suçtan sabıkası bulunan cezaevi firarisi Ahmet Çelikten ile taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama gibi altı suçtan sabıkası bulunan Osman Gündaş yakalanmıştı.

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Şüphelilerin bir örgütle bağlantısı tespit edilmediği için soruşturma Terörle Mücadele şubesinden Asayiş Şube Müdürlüğü’ne geçti.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Saldırıda kullanılan 9 mm çapındaki ruhsatsız tabanca, başka olaylarda da kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için kriminal laboratuvara gönderildi. Saldırganlardan Ahmet Çelikten’in elçiliğe ateş açtığı, Osman Gündaş’ın ise aracı kullandığı belirlendi. Şüphelilerin kaçtıkları 06 BDP 502 aracın da Gündaş’a ait olduğu saptandı.

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Ateş eden saldırgan Çelikten’in ilk ifadesinde şunları söyledi:

“Osman’ı arayıp buluştuk. Ardından arabasıyla dolaşıp araçta alkol almaya başladık. Son dönemde dolarda yaşanan kriz, ABD’nin Türkiye’ye yönelik tehditleri, ABD Başkanı’nın açıklamaları konusunda konuşuyorduk. Alkolün etkisiyle de sinirlenip böyle bir eylem yapmaya karar verdik. Araçta alkol almaya devam ederken elçilik binasının önünden geçerken ateş etmeye karar verdim. Yönlendiren, talimat veren, azmettiren kimse yok. “