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Yaramazlara biraz batar!

ABD elçiliğine saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı beşe yükseldi

 

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada üç kişi daha gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

ABD Büyükelçiliği’ne 20 Ağustos saat 05.30’da içinde iki kişi bulunan beyaz bir araçtan altı el ateş açılmıştı. Aynı günün akşamında saldırının faili olduğu belirtilen iki kişi gözaltına alınmıştı.

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Habertürk’ün haberine göre soruşturmada üç kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı beşe yükseldi.

Tüm şüpheliler için gözaltı süresinin dört gün uzatıldığı belirtilirken şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) rapor istendi.

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Ayrıca şüphelilerin telefon görüşmelerine ait HTS kayıtları da inceleniyor.

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