ABD elçiliğine saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı beşe yükseldi

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada üç kişi daha gözaltına alındı.

ABD Büyükelçiliği’ne 20 Ağustos saat 05.30’da içinde iki kişi bulunan beyaz bir araçtan altı el ateş açılmıştı. Aynı günün akşamında saldırının faili olduğu belirtilen iki kişi gözaltına alınmıştı.

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Habertürk’ün haberine göre soruşturmada üç kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı beşe yükseldi.

Tüm şüpheliler için gözaltı süresinin dört gün uzatıldığı belirtilirken şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) rapor istendi.

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Ayrıca şüphelilerin telefon görüşmelerine ait HTS kayıtları da inceleniyor.