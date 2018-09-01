ABD elçiliğine saldırı soruşturması: Gözaltındaki altı şüpheliden üçü tutuklandı

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan altı şüphelinin üçü tutuklandı.

ABD Büyükelçiliği’ne 20 Ağustos saat 05.30’da içinde iki kişi bulunan beyaz bir araçtan altı el ateş açılmıştı. Aynı günün akşamında saldırının faili olduğu belirtilen iki kişi gözaltına alınmıştı.

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Daha sonra soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı altıya yükselmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan altı kişi bugün adliyeye sevk edildi.

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Şüphelilerden bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.