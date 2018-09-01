Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD elçiliğine saldırı soruşturması: Gözaltındaki altı şüpheli adliyede

 

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan altı şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

ABD Büyükelçiliği’ne 20 Ağustos saat 05.30’da içinde iki kişi bulunan beyaz bir araçtan altı el ateş açılmıştı. Aynı günün akşamında saldırının faili olduğu belirtilen iki kişi gözaltına alınmıştı.

Reklam

Daha sonra soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı altıya yükselmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan altı kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Reklam

Şüphelilerden bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

ABD elçiliğine saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı beşe yükseldi

ABD elçiliğini kurşunlayan saldırgan: Dolar artışı, Trump canımızı sıktı sinirlendik

ABD elçiliğine saldıranlar gözaltında: Fotoğrafları ortaya çıktı

Çavuşoğlu, ABD elçiliğine saldırı için ‘provokasyon’ dedi: Kınıyoruz

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği kurşunlandı


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...