ABD elçiliğine saldıranlar gözaltında: Yaralama ve uyuşturucudan sabıkaları var

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 milimetre çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile yakalandı.

Bugün sabaha karşı 5.30 sıralarında ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açılmıştı. Mermilerden biri güvenlik görevlilerinin bulunduğu cama, iki mermiyse demir kapıya isabet etmişti.

Reklam

Saldırganların yakalandığına dair bilgi Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamayla bildirildi. Valilik açıklamasında, Çelikten ve Gündaş’ın alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettikleri belirtildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten, ‘Sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme’ ve ‘taksirle yaralamadan’ suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır. Diğer fail, Ankara Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş’ın ise ‘taksirle yaralama’, ‘uyuşturucu’, ‘tehdit’, ‘oto hırsızlığı’, ‘kasten yaralama’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’den suç kaydı bulunmaktadır. Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.”

Reklam

İki saldırganın yakalanmasıyla ilgili ABD Büyükelçiliği’nden de bir açıklama geldi. Büyükelçilik “Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla iki kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz” dendi.