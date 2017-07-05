ABD elçiliği savcılığı yalanladı: MİT TIR’larına dair bir talep gelmedi

ABD büyükelçiliği, MİT TIR’ları ilişkin hazırlanan yeni iddianame kapsamında kendilerinden bilgi istendiği yönündeki savcılık açıklamasını yalanladı.

MİT TIR’larına ilişkin 55 şüpheliye üçer kez müebbet istenen yeni iddianame geçen günlerde tamamlanmıştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, iddianamede şüphelilerden bazılarının ABD büyükelçiliği ve başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu söylemiş, bunu Amerikan makamlarına sorduklarını aktarmıştı.

Savcıya yalanlama

ABD büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, basında çıkan haberlerin takip edildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmadığı ya da savcı tarafından bu temsilciliklerle iletişime geçilmediğinin aktarıldığı açıklamada şöyle denildi: “Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD’nin diğer ilgili kurumları, geçtiğimiz yıl meydana gelen darbe girişiminin araştırılması ve faillerin adalete teslim edilmesi hususunda Türk mevkidaşlarıyla yakın iletişim halinde çalışmaya devam edecektir.”