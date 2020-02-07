ABD: El Kaide’nin Arap Yarımadası’ndaki lideri öldürüldü

ABD, El Kaide’nin Arap Yarımadası’ndaki lideri Kasım el-Rimi’nin Yemen’de düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Başkan Donald Trump’ın emriyle ABD, Yemen’de Arap Yarımadası’ndaki El Kaide örgütünün kurucusu ve lideri olan Kasım el-Rimi’nin öldürüldüğü bir terörle mücadele operasyonu düzenlemiştir.”

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Trump ise şu açıklamayı yaptı: “Rimi’nin öldürülmesi El Kaide’nin hem Arap Yarımadası hem de dünya genelinde zayıflattığı gibi, ulusal güvenliğimize karşı oluşturdukları tehdidi ortadan kaldırmaya bizi bir adım daha yaklaştırdı.”

Rimi’nin Yemen’deki Marib şehrinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda öldürüldüğü iddia ediliyor. Reuters’a konuşan Yemen hükümetinden bir yetkili ise, şehirde İHA saldırısı olduğunu fakat Rimi’nin hedef alınmadığını öne sürdü.

Rimi, 1990’lı yıllarda El Kaide’ye katılmış, Afganistan’da, 2011’de ABD tarafından öldürülen örgütün kurucusu ve ilk lideri Usame bin Ladin’le saldırılar düzenlemişti.