ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte tarihi daralma kaydetmesi bekleniyor

ABD ekonomisinin tüketici ve şirket harcamalarında Covid-19 salgını nedeniyle gerileme sonucu ikinci çeyrekte Büyük Buhran’dan bu yana en yüksek hızda daralması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından bugün açıklanacak gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) tarihi daralmanın büyük bir kısmı nisan ayında kayda geçti.

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Reuters anketine katılan ekonomistler, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 34.1 daralmasını bekliyorlar. Bu, hükümetin 1947’de veriyi izlemeye başladığından beri GSYH’deki en sert düşüş olacak.

Mart ayının ortalarında corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmak için restoran, bar ve fabrikaların kapatılmasından sonra nisan ayında ekonomik faaliyet büyük ölçüde durma noktasına gelmişti.

Mayıs ayında ekonomik faaliyet tekrar başlasa da, nüfusun yoğun olduğu Güney ve Batı’daki eyaletler başta olmak üzere ‘corona‘ vakalarındaki yeni artışa bağlı olarak ekonomik faaliyetteki toparlanma ivmesi yavaşladı.

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Güney ve Batı’daki eyaletlerdeki yetkililer tekrar işletmeleri kapattı veya yeniden açılmalarına izin vermedi. Bu, üçüncü çeyrekte büyümede keskin bir toparlanma umudunu zedeledi.

GSYH’deki düşüş, 1958’in ikinci çeyreğindeki tüm zamanların yüzde 10’luk düşüşünün üç katından fazla olacak. GSYH’nin yıllıklandırılmamış bazda yüzde 10.6 düşmesi bekleniyor. ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı.

İkinci çeyrek GSYH raporuyla hükümet beş yıl öncesine ait verilerde revizyonlar yayınlayacak.

ABD ekonomisi şubat ayında resesyona girdi.