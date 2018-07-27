ABD ekonomisinde dört yılın en yüksek büyümesi: Yüzde 4.1

ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4.1 büyüyerek 2014’ten bu yana en iyi performansını kaydetti.

Piyasaların beklentisi ise yüzde 4.2 seviyesindeydi.

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Dünya’nın haberine göre, ülke ekonomisinin ilk çeyrekte kaydettiği yüzde 2’lik zayıf büyüme performansını ikiye katlamasında, kişisel tüketim harcamalarının yüzde 4 ve özel yatırımların yüzde 7.3 yükselmesi belirleyici oldu. Ayrıca, net ihracatın tarifeler yürürlüğe girmeden yapılan soya fasülyesi satışlarıyla büyümeye önemli katkı sağladığı ortaya çıktı.

Analistler artan harcamalar, yatırımlar ve ihracatla ivme kazanan ABD ekonomisinin, yüzde 4’ün üzerine çıkan büyüme hızını gelecek çeyreklere taşımasının mümkün görünmediğine işaret ederken, özellikle ihracatta yaşanan yükselişin geçici olduğunu vurguluyor.