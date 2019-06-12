Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD eğitime son vermişti: TSK F-35 pilotlarına halen ‘Dön’ emri vermemiş

ABD’nin, Rus yapımı S-400 hava savunma füzelerinin alımı nedeniyle F-35 savaş uçağı eğitiminin sonlandırıldığını açıkladığı pilotlara Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) henüz ‘Dön’ emri vermediği bildirildi.

Fotoğraf: Hürriyet

ABD’de halen ikisi eğitmen olmak üzere altısı pilot, 36’sı da teknik personel toplamda F-35 eğitimi alan 42 TSK mensubu bulunuyor. Türkiye’den ilave olarak 34 TSK personeli daha F-35 eğitimi için ABD’ye gidecekti.

Reklam

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre TSK’dan bir kaynak Türk pilotlara ‘Dön’ emri verilip verilmediğiyle ilgili, “Böyle bir şey yok” dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzelerini almasına karşı çıkan ABD, Ankara’nın Rus füzeleriyle F-35 savaş uçaklarına aynı anda sahip olamayacağını söylüyor.

Mayıs ayında ortaya koyulan ve ‘ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi’ başlıklı karar önceki günlerde ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti.

Reklam

Bu kararla, Türkiye’ye S-400 alımını iptal etmeyip temmuz ayında gelebilecek S-400 teslimatını kabul etmesi durumunda yaptırım uygulanması çağrısında bulunuluyor.

Pentagon Türkiye’nin F-35 pilotlarının artık Arizona’daki ABD hava üssünde uçmadığını açıklarken, Kremlin ise Rusya’nın S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye’ye temmuz ayında teslim etmeyi planladığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, geçen hafta Türkiye’nin F-35 programından nasıl çıkarılacağının ana hatlarının yer aldığı bir mektubu Savunma Bakanı Hulusi Akar’a göndermişti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir da Savunma Bakanlığı’nın mektuba cevap vermek için çalışma yürüttüğünü ifade etmişti.

Ankara, ABD’nin sert S-400 mektubuna yanıt yazmadı

ABD yaptırımı başlattı: Türk personelin F-35 eğitimine son verildi

S-400 tasarısı oybirliğiyle kabul edildi, Ankara Washington’a tepkili

‘S-400 ortak teknik ekibi’ne ABD’den cevap yok

ABD: 31 Temmuz’a kadar S-400 alınırsa F-35 programı tamamen iptal edilecek

ABD’den bir S-400 uyarısı daha: Türkiye tercihini yapmalı

Hürriyet: ABD’den ek süre yok, Ankara S-400 kararını haziran ortasına kadar verecek

Washington resmi ağızdan ‘CAATSA yaptırımı’ dedi: S-400’ün sonuçları ciddi olur

ABD’den bir S-400 uyarısı daha: Türkiye tercihini yapmalı

F-35’i üreten firma ABD yaptırımlarına hazır: Türkiye alamazsa müşterisi var

ABD Türkiye’ye hangi yaptırımları getirebilir: Yasadaki 12 maddede yok yok

Washington resmi ağızdan ‘CAATSA yaptırımı’ dedi: S-400’ün sonuçları ciddi olur

S-400 krizinde son durum: ABD, Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

Uzmanlar: S-400 yaptırımları ‘kartopu’ gibi büyüyebilir

ABD Senatosu’nun savunma tasarısı: Türkiye S-400 alırsa F-35 ortaklığı sonlanır

ABD Kongresi ‘F-35 resti’ ile yetinmedi: Türkiye’ye İran tipi yaptırım teklif ettiler

Kremlin de ses verdi: S-400 bitmiş bir anlaşma

Akar: S-400 eğitimi için Rusya’ya askeri personel gönderdik

CNBC: ABD Türkiye’ye S-400’lerle ilgili son kararını vermesi için iki hafta süre tanıdı

Erdoğan çıtayı yükseltti: S-500 de alacağız

ABD Hava Kuvvetleri’ne göre Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi mümkün

Çavuşoğlu: S-400’ler NATO sistemine entegre edilmeyecek

ABD erteleme isterken: S-400 teslimatı bir ay öne çekilebilir

ABD Kongresi artık Türkiye’nin NATO üyeliğini sorguluyor: İki S-400 tasarısı daha

Reuters: Türkiye, ABD’nin S-400’leri erteleme önerisini kabul etmedi

Bloomberg: ABD Türkiye’den S-400 alımını ertelemesini istedi, Ankara düşünüyor

Alman gazetesinin ‘S-400’de geri adım’ haberine Beştepe’den yalanlama

Erdoğan’dan Trump’a ‘S-400 çalışma grubu’ önerisi

F-35’e parça üreten Kale: S-400 gerilimi siparişlere yansımadı

Pentagon: Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması üretimi yavaşlatabilir

Çavuşoğlu: Türkiye Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamaz

ABD F-35 ekipmanlarının Türkiye’ye teslimatını durdurdu

ABD’li yetkililer: F-35 programında Türkiye ‘yeri doldurulamaz’ değil

ABD’nin S-400 şartı vardı: Çavuşoğlu’na göre Patriot müzakereleri başladı

ABD’nin uyarıları boşa: Çavuşoğlu’na göre S-400 alımı ‘bitmiş bir anlaşma’

Pentagon F-35 raporunu 1 Kasım’a kadar hazırlayacak

İddia: Erdoğan, ‘S-400’lerden vazgeçin’ diyen Pence’i geri çevirdi﻿

ABD endişeli: S-400’ler bizim sistemlerimizle birlikte olmaz, Türkiye tercih yapsın﻿

Trump onayladı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruldu

ABD Kongresi uzlaştı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruluyor

Bakan Mattis, ABD Kongresi’ni uyarmış: Türkiye’ye F-35 satışını engellemeyin

ABD Türkiye’nin F-35 programına katılımında daha karar verememiş

Seçim sonrası ABD: Türkiye S-400 alırsa F-35 teslimatını engelleyebiliriz

ABD Senatosu bu kez net: Türkiye S-400 alırsa F-35’ler teslim edilmeyecek

Kaldı 99: ABD’den törenle teslim alınan F-35, Kasım 2019’da Türkiye’de

Pentagon teyit etti: F-35’ler 21 Haziran’da kağıt üzerinde Türkiye’ye verilecek

Yıldırım’dan Türkiye’ye silah satışına şart getiren ABD’ye: Alternatifsiz değiliz

ABD’nin Türkiye’ye silah satışını şarta bağlayan tasarı Senato’dan da geçti

Türk-Amerikan ilişkileri seçimleri etkiler mi?

ABD silah krizinin teknik boyutunu açıkladı: S-400’ü, F-35’in yakınında istemeyiz

Putin verdi coşkuyu: ABD’nin ‘S-400 yaptırımları’ Erdoğan’a sökmez

Bazı parçalar Türkiye’de üretiliyor: ABD’den sonra F-35’leri kullanan ilk ülke İsrail

ABD’de F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatına karşı tasarı

ABD’den ‘S-400 yaptırımı’ yolda: Türkiye bazı riskleri hatırlamalı

Putin’in kitabını yazan gazeteciler: Domates derken, Ruslar masaya S-400’leri getirdi

Erdoğan S-400’ü anıp geleceğe baktı: Rusya’yla başka işbirlikleri de olabilir

SON HABERLER

İlave TV’den Kocabıyık: Sokağa göre İmamoğlu 250 bin farkla önde

Televizyonculuğun en bilinen formatlarından biri sokak röportajlarıdır. Ancak Türkiye’deki baskı ve tehdit iklimi, son yıllarda sokaktaki vatandaşa mikrofon uzatmayı da güç hale getirdi. 2018’de yayın hayatına başlayan İlave TV ise bu zorlukları aşıyor, sokak röportajlarına bambaşka bir soluk getiriyor. Farklı şehirlerde yaptıkları sokak röportajlarını video paylaşım sitesi YouTube’da yayınlayan İlave TV’nin videolarını bugünlerde yüz binlerce yurttaş izliyor. Kanalın kurucusu Arif Kocabıyık ile İlave TV macerasını ve sokakta yaşadıklarını konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...