ABD eğitime son vermişti: TSK F-35 pilotlarına halen ‘Dön’ emri vermemiş

ABD’nin, Rus yapımı S-400 hava savunma füzelerinin alımı nedeniyle F-35 savaş uçağı eğitiminin sonlandırıldığını açıkladığı pilotlara Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) henüz ‘Dön’ emri vermediği bildirildi.

Fotoğraf: Hürriyet

ABD’de halen ikisi eğitmen olmak üzere altısı pilot, 36’sı da teknik personel toplamda F-35 eğitimi alan 42 TSK mensubu bulunuyor. Türkiye’den ilave olarak 34 TSK personeli daha F-35 eğitimi için ABD’ye gidecekti.

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Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre TSK’dan bir kaynak Türk pilotlara ‘Dön’ emri verilip verilmediğiyle ilgili, “Böyle bir şey yok” dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzelerini almasına karşı çıkan ABD, Ankara’nın Rus füzeleriyle F-35 savaş uçaklarına aynı anda sahip olamayacağını söylüyor.

Mayıs ayında ortaya koyulan ve ‘ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi’ başlıklı karar önceki günlerde ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti.

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Bu kararla, Türkiye’ye S-400 alımını iptal etmeyip temmuz ayında gelebilecek S-400 teslimatını kabul etmesi durumunda yaptırım uygulanması çağrısında bulunuluyor.

Pentagon Türkiye’nin F-35 pilotlarının artık Arizona’daki ABD hava üssünde uçmadığını açıklarken, Kremlin ise Rusya’nın S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye’ye temmuz ayında teslim etmeyi planladığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, geçen hafta Türkiye’nin F-35 programından nasıl çıkarılacağının ana hatlarının yer aldığı bir mektubu Savunma Bakanı Hulusi Akar’a göndermişti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir da Savunma Bakanlığı’nın mektuba cevap vermek için çalışma yürüttüğünü ifade etmişti.