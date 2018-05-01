ABD duyurdu: IŞİD’e karşı ‘nihai operasyonlar’ başlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye’de örgütün elindeki son alanları kurtarmak için nihai operasyonların başladığını duyurdu.

Sözcü Nauert, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) de katılacağı operasyonlar için “NATO müttefikimiz Türkiye ve ortaklarımız İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan’la birlikte sınırlarının IŞİD’den korunmasına çalışacağız” dedi.

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Nauert’in açıklamasında öne çıkan maddeler şu şekilde:

” * IŞİD’den kurtarılan alanların istikrara kavuşturulması için müttefiklerimizin ve bölgesel ortaklarımızın askeri güçlerinden, malzemelerinden ve kaynaklarından adil bir biçimde daha fazla faydalanmanın arayışında olacağız.

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* Başkan Donald Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la birlikte yaptığı açıklamalarda söylediği gibi IŞİD’in kurtarılan bölgelere yeniden dönmesini ve Esad yönetiminin ya da İran destekçilerinin istifade etmemesini önleyecek kalıcı ve güçlü bir ayak izi bırakılmasını sağlayacağız.

* Birleşmiş Milletler Güvenli Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca Cenevre sürecini yeniden canlandıracağız ve Suriye’nin acil insani ve istikrar ihtiyacını karşılayacak uluslararası kaynakları seferber edeceğiz.

* ABD, aralarında Sünni Arapların, Kürtlerin, Hristiyanların, Türkmenlerin ve diğer azınlıkların bulunduğu tüm Suriyelilerin iradesine saygılı bir siyasi çözümün sağlanması hedefine bağlıdır.”