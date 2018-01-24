ABD: DSG içindeki bir grubun silahları IŞİD dışında kullanmasına göz yummayız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, “Demokratik Suriye Güçleri (DSG) içindeki bir grubun onlara yaptığımız silah desteğini IŞİD dışında kullanmasına göz yummayız” dedi.
Pahon, ABD’nin IŞİD’in tamamen yenilgiye uğratılması ve geri dönüşünün engellenmesi için DSG ile ortaklığı sürdüreceklerini belirtti.
Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’İn haberine göre Pahon, DSG içindeki bir gruba silah ve ekipman desteğini ancak kendilerine sağladıkları imkanları IŞİD dışında bir savaş için kullandıkları tespit edilirse kesmeyi gündeme alacaklarını söyledi.
Daha önceki bir açıklamadaysa Pentagon sözcülerinden binbaşı Adrian Rankine Galloway, DSG’nin Türkiye’nin operasyon yürüttüğü Afrin’e güç kaydırması durumunda desteklerini kaybedeceğini söylemişti.
ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun desteklediği DSG, Türkiye’nin terör örgütü saydığı YPG’nin etkin olduğu bir çatı yapılanması.
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