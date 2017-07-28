ABD doğrudan hükümete seslendi: Cumhuriyet’çileri serbest bırakın

ABD, Türkiye’den ‘olağanüstü hal yönetimi altında keyfi olarak tutuklandıklarına inandığı gazetecileri serbest bırakmasını’ talep etti.

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın brifinginde soru üzerine bugün ara kararın açıklanması beklenen Cumhuriyet davasına değindi.

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Sözcü, gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı: “ABD, Türkiye’de devam eden geniş çaplı tutuklama ve gözaltılardan ciddi kaygı duyuyor. Hükümeti bu konuda birçok kez eleştirdik. Türk hükümetinden ifade özgürlüklerine saygı, adil ve bağımsız yargılama garantisinin yanı sıra hükümetin olağanüstü hal yönetimi altında keyfi olarak tutuklandığına inandığımız gazetecileri serbest bırakmasını bekliyoruz.”

Hatırlatma yaptı

Nauert, davayı yakından takip ettiklerini belirterek, dün Ankara Büyükelçisi John Bass ile telefonda bu konuyu görüştüğünü söyledi.

Sözcü, büyükelçinin daha önce gazeteyi ziyaret ettiğini ifade ederek, ziyaretin ABD’nin hem Cumhuriyet yönetici ve yazarlarına verdiği desteğin hem de Türkiye’deki basın özgürlüklerine ilişkin duyduğu kaygının açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Tutuklamalardan aylar sonra, 24 Temmuz’da ilk duruşması görülen davada bugün ara karar çıkması bekleniyor.