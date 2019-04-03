ABD dışişlerinin seçim açıklaması Ankara’yı kızdırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino’nun 31 Mart yerel seçim sonuçlarınının kabullenilmesine ilişkin açıklamasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ‘dan eleştiri geldi.

Fotoğraf: DHA

Palladino dün düzenlediği basın toplantısında AKP’nin İstanbul ve Ankara’da seçim sonuçlarına itiraz etmesine ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi: “Bu haberlerin farkındayız. Adil ve özgür seçimler her demokrasi için çok önemlidir ve bu meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesinin de önemli olduğu anlamına gelir. Bu anlamda uzun ve övünülecek bir geleneğe sahip Türkiye’den de daha azını beklemiyoruz.”

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Twitter’dan değerlendirmede bulunan Altun, “Pazar günü yapılan seçim, düzen ve huzur içinde tamamlanmıştır. Seçimler demokrasimizin belkemiğidir… Seçimlerin hür ve adil olması, tüm makamların sorumluluğudur. Oyların kanunlarımıza uygun olarak sayılması aynı ölçüde önemlidir. Birçok siyasi partinin usul hataları ve başka usulsüzlükleri gerekçe göstererek yaptıkları itirazları yakından takip ediyoruz” diye yazdı.

Altun şöyle devam etti: “Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye’nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy ise Palladino’nun açıklamalarıyla ilgili bir soruya verdiği yazılı yanıtta, “Seçmen iradesinin tam olarak sandık sonuçlarına yansıması esastır ve bu çerçevede gösterilen hukuki ve demokratik mücadeleye herkes saygı göstermelidir” dedi.

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Aksoy şöyle devam etti: “Hiçbir ülkenin, hukuk ve demokrasiden uzak şekilde başka bir ülkenin seçim sonuçlarına müdahale etme ve kendisini sonuçların meşruiyet kaynağı olarak görme yetkisi yoktur. Antidemokratik yaklaşım ve alışkanlıklar hiçbir şekilde Türkiye’nin demokratik olgunluğunu gölgeleyemez.”