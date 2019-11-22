ABD dışişleri yetkilisi: Türkiye S-400’lerden ‘kurtulmalı’

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin Washington ile anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak için Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminden ‘kurtulması‘ gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Washington S-400’lerin NATO’nun savunması ile uyumlu olmadığını ve F-35 savaş uçağı için tehdit oluşturduğunu söylüyor. Pentagon, Türkiye’nin temmuz ayında Rusya’dan S-400’leri satın almasının ardından Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump 13 Kasım’da Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi ‘fevkalade‘ olarak nitelemişti, ancak iki NATO müttefikinin S-400 çıkmazının çözümü konusunda ilerleme kaydedip kaydetmediği açıklık kazanmamıştı.

ABD’li üst düzey yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin masaya dönme olanağı var. Sorunun çözülmesi için S-400’leri ya imha etmesi ya geri göndermesi ya da bir şekilde onlardan kurtulması gerektiğini biliyor” dedi.

Türkiye’nin Rus savunma sistemi S-400’leri satın alması ve Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonun ardından ABD Kongresi ve zaman zaman Trump Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit etse de şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulamaya alınmadı.

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Trump geçen haftaki görüşmede Erdoğan’a Ankara’nın S-400’lerden vazgeçmesi karşılığında ABD yapımı Patriot sistemlerini satmaya hazır olduklarını söylemişti.

Ancak Erdoğan Ankara’ya dönüşünde yaptığı açıklamada Trump’a Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmeyeceğini söylediğini belirtmiş ve Moskova ile güçlü ilişkilere atıfta bulunmuştu.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Erdoğan’ın son dönemdeki açıklamalarının farkında olduğunu söyledi.

Yetkili “Türkiye çözüm konusunda yol alma seçeneği olduğunu, bu seçeneğin de S-400’lerden kurtulmak olduğunu biliyor” diyerek Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında ABD’nin yaptırım uygulama riskinin hala olduğunu belirtti.

Yetkili, “CAATSA yaptırımları konusunda mutlak bir takvim yok” dedi ve Çin’e Rusya’dan savaş uçağı satın alması sebebiyle aynı yasa kapsamında yaptırım uygulanmasının dokuz ay sürdüğünü hatırlattı.

Ankara Rusya’dan satın aldığı S-400 sistemini geçen temmuz ayında teslim almaya başladı, ancak sistem henüz aktive edilmiş değil.