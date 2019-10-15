ABD dışişleri yetkilisi: ‘Ateşkes diplomasisi’ndeyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, ‘Suriye’de ateşkesin sağlanması için diplomasi yürütmeyi öncelikli olarak hedeflediklerini’ açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’ye gideceğinin açıklanmasının ardından konuşan üst düzey ABD’li yetkili, ‘Suriye’nin kuzeydoğusundaki hava sahasının hâlâ ABD’nin kontrolünde olduğunu’ vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da Irak Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüğü bildiriliyor.

ABD başkan Yardımcısı Pence ve Hazine Bakanı Mnuchin, dünkü basın toplantısı sırasında, Beyaz Saray’da. Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump’ın, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Türkiye’ye yönelik yaptırımları açıklayan Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in düzenlediği basın toplantısı sırasında Türkiye’ye gidecek heyete başkanlık edeceğini açıkladı.

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Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın YPG komutanı Mazlum Kobani ile de bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Bu gelişmeler üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili gazetecilerin Suriye’de yaşanan son gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı. Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, ABD askerlerinin tamamının Fırat’ın batısındaki Menbiç’ten çekildiğini doğrulayan yetkili, Suriye’nin kuzeydoğusundaki hava sahasının hâlâ ABD’nin kontrolünde olduğunu söyleyerek, “Öncelikli hedefimiz Suriye’de ateşkesin sağlanması için diplomasi yürütmek” dedi.

‘Türkiye üzerindeki baskıyı arttırmayı planlıyoruz’

Söz konusu ABD’li üst düzey yetkili, Türkiye’nin operasyonunun daha önce nispeten istikrarlı bir çizgide ilerleyen Suriye’nin kuzeyinde karmaşaya yol açtığını belirterek, şöyle dedi: “İlişkiyi normale çevirme ihtimallerini değerlendirirken, Türkiye üzerindeki baskıyı arttırmayı planlıyoruz. Normale dönüşün önemli bir unsuru da ateşkes olacak.” Dışişleri yetkilisi, ateşkesten kastının, ‘sahadaki güçlerin manevra yapmaması’ olduğunu ifade ederek, “Hem Türk askerleri hem de DSG için bunu söyleyebiliriz” dedi.

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Yetkili, Suriye’de krize bir çözüm bulunamaması halinde ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları ve diğer tedbirleri yoğunlaştırmayı planladığını söyledi. Ayrıca, şimdiye kadar Suriye’de IŞİD mahkumlarının tutulduğu cezaevlerinden büyük ve başarılı bir kaçış eylemine tanık olmadıklarını da kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Irak’ın Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Berham Salih’le telefonda görüştü. Türkiye’nin Suriye operasyonuna ilişkin gelişmeleri ele alan Pompeo ve Salih operasyonun derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.