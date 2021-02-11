ABD Dışişleri: S-400 konusundaki tutumumuzda değişiklik yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önümüzdeki günlerde görüşmesinin beklendiğini söyledi. Price, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin ABD’nin tutumunda ise bir değişiklik olmadığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Gazetecilere konuşan Price’a, Türkiye’nin S-400’leri sürekli faal halde tutmaması önerisinin soruldu. Sözcü şöyle yanıtladı: “Rus S-400’ler NATO sistemleri ile uyumsuz, NATO teknolojisinin güvenliğine bir tehdit oluşturuyorlar ve Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak verdiği sözlerle de uyuşmuyorlar.”

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, ABD ile görüşmelerde S-400’lerin yalnızca kısmen aktive edilmesini teklif ettiği belirtilmişti.

ABD Ankara’ya S-400’ler nedeniyle yaptırım uygulamış, F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.