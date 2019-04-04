ABD dışişleri: S-400 konusunda bir yol bulacağımıza inanıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’ye teslimi planlanan F-35’lerden birinin daha Arizona’daki üsse gönderildiğini, diğer uçağın ise yarın gönderileceğini açıkladı.

ABD, bir NATO üyesi olan Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi olan S-400’ü almasına karşı çıkıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de bu alımın Türkiye’nin NATO üyeliğini riske attığını açıklamıştı ve Türkiye’nin NATO’da kalıp kalmama konusunda bir karar vermek zorunda olduğunu söylemişti. Bunun yanısıra, ABD geçtiğimiz günlerde F-35 ekipmanlarının Türkiye’ye teslimatını askıya aldıklarını da duyurmuştu.

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AA’nın haberine göre, Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, “Türkiye’ye ait bir F-35 uçağının daha teslim edilerek Luke Hava Üssü’ne gönderildiğini ve diğerinin ise yarın gönderileceğini teyit ediyorum” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaşanan S-400 gerginliğine ilişkin “Türkiye ile S-400 konusunda ilerleyeceğimiz bir yol bulabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.