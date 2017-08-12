ABD, ‘Erteleyin’ dedi; Barzani reddetti: Bağımsızlık referandumu 25 Eylül’de

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun ertelenmesi için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’yi aradı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ikili arasında geçen görüşmede ABD’nin referandumun ertelenmesini istediği, Barzani’ninse Kürt halkının geleceği için güvence ve alternatif sunulması gerektiğini söylediği açıklandı.

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IKBY’nin internet sitesinde de, Tillerson’ın Erbil ile merkezi yönetim Bağdat arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yaptığı belirtildi.

Danışmandan yanıt

Öte yandan telefon görüşmesinden kısa süre sonra Barzani’nin danışmanı Hoşyar Zebari, bağımsızlık referandumunun 25 Eylül’de yapılması kararını koruduklarını duyurdu.

ABD, başından beri Erbil yönetiminin bağımsızlık referandumuna acil hedefin IŞİD’in yenilmesi olduğu gerekçesiyle destek vermiyor ve ertelenmesini istiyor. ABD, Rakka operasyonunu YPG’nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri’yle birlikte yürüttüğü için de uzun süredir bölge politikalarında Türkiye’yle ayrışıyor.