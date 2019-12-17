ABD dışişleri: Trump yönetimi, Ermeni tasarısındaki duruşunu değiştirmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Senato’da 12 Aralık’ta kabul edilen ve 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak niteleyen Ermeni tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada Trump yönetiminin ‘konuyla ilgili duruşunun değişmediğini’ bildirdi.

‘Ermeni soykırımı’ tasarısı, Türkiye’ye yaptırım öngören bir başka yasa tasarısıyla birlikte 29 Ekim tarihinde Temsilciler Meclisi’nden 11’e karşı 405 oyla, ezici bir çoğunlukla geçmişti. Karar tasarısının Senato’da oylanması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’daki ABD ziyareti sonrası Beyaz Saray’dan gelen taleple üç Cumhuriyetçi Senatör tarafından bloke edilmişti. Ermeni tasarısının oylanmasını ilk olarak Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham engellemişti. Daha sonraki tarihlerde de Cumhuriyetçi Senatör David Perdue ve yine Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer tasarının oylanmasını engellemişti.

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Ancak ABD Senatosu 12 Aralık’ta, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak niteleyen Ermeni tasarısını kabul etmişti.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus Senato’da kabul edilen Ermeni tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yönetimin bu konuda duruşu değişmemiştir. Başkan’ın geçen Nisan ayında konuyla ilgili net açıklaması görüşlerimizi yansıtmaktadır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan’da yaptığı açıklamada ‘Meds Yeghern’ yani ‘Büyük felaket’ ifadesini kullanmış, 1915 olaylarını ‘20’inci Yüzyılın en kötü kitlesel mezalimlerinden biri’ olarak tanımlamıştı. Trump, “Daha hoşgörülü bir gelecek inşa etmek amacıyla geçmişin acı dolu unsurlarıyla yüzleşmenin önemini vurguluyoruz” ifadelerini kullanmıştı.